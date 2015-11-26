Ким Чен Ын в городе: где сегодня можно увидеть главу КНДР

Северокорейский лидер собирается кататься по всему Владивостоку – пробок не избежать (КАРТА)

Ким Чен Ын. Фото: Скриншот трансляции

Глава КНДР Ким Чен Ын, который встретился вчера с Владимиром Путиным, сегодня собирается поездить по Владивостоку, чтобы посетить местные достопримечательности. А так как из-за проезда кортежа северокорейского лидера в городе будут перекрывать движение, это с большой вероятностью спровоцирует пробки. ИА PrimaMedia рассказывает, какие места посетит сегодня Ким Чен Ын.

В планах у Ким Чен Ына, согласно информации СМИ, обширная программа. Так, он хочет посмотреть балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, сходить в музей Тихоокеанского флота России и а также съездить в Приморский океанариум, который специально ради визита важного гостя полностью закрыли для обычных посетителей.

На этом Ким Чен Ын не ограничится. Он также планирует посетить памятные места, где до этого побывал отец Кима. В частности он посетит гостиничный номер в гостинице "Гавань", расположенной на Эгершельде. Перед входом в номер, кстати, до сих пор висит памятная табличка, о том, что в нем ночевал Ким Чен Ир.

Также ожидается что глава КНДР посетит хлебозавод "Владхлеб", где в 2002-м северокорейскую делегацию угощали фирменным "угольным" хлебом черного цвета с добавлением активированного угля.

В каком порядке глава КНДР будет посещать достопримечательности достоверно неизвестно. Однако, учитывая тот факт, что бронепоезд должен отправится от железнодорожного вокзала Владивостока уже в 15.00, то всю эту программу Ким Чен Ын должен пройти до обеда.