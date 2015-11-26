Город встал: из-за Ким Чен Ына во Владивостоке перекрыли дороги

Движение остановлено с острова Русский до самого центра (ФОТО)

Перекрытия. Фото: ИА PrimaMedia

Для проезда кортежа главы КНДР Ким Чен Ына закрыли проезд с Русского острова до самого центра. Закрыты оба моста, дорога на фуникулер, и с фуникулера на Некрасовскую, а также улица Калинина и Светланская, сообщает ИА PrimaMedia.

Перекрытия. Фото: ИА PrimaMedia Перекрытия. Фото: ИА PrimaMedia Перекрытия. Фото: ИА PrimaMedia Перекрытия. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Напомним, что согласно плану Ким Чен Ын должен сегодня возложить цветы к мемориалу морякам-подводникам, а затем посетит другие достопримечательности города. В 15.00 он должен сесть на бронепоезд и отправиться обратно в Северную Корею.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что все мероприятия, запланированные при участии главы КНДР отменяются, однако некоторые, судя по всему, все же состоятся.