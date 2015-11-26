Город встал: из-за Ким Чен Ына во Владивостоке перекрыли дороги

Для проезда кортежа главы КНДР Ким Чен Ына закрыли проезд с Русского острова до самого центра. Закрыты оба моста, дорога на фуникулер, и с фуникулера на Некрасовскую, а также улица Калинина и Светланская, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что согласно плану Ким Чен Ын должен сегодня возложить цветы к мемориалу морякам-подводникам, а затем посетит другие достопримечательности города. В 15.00 он должен сесть на бронепоезд и отправиться обратно в Северную Корею.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что все мероприятия, запланированные при участии главы КНДР отменяются, однако некоторые, судя по всему, все же состоятся.