Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане "Лесная заимка"

Из-за этого на выезде из города образовалась внушительная пробка

Ким Чен Ын и Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока. Их обед спровоцировал серьезную пробку на выезде из города, сообщает ИА PrimaMedia.

Глава КНДР прибыл в ресторан в сопровождении охраны. Правоохранители контролируют подъезды к заведению и запрещают проезд и парковку за несколько километров до него. Также полиция находится и непосредственно рядом с рестораном, сообщает РИА Новости.

Помимо губернатора, на встрече присутствуют представители различных местных предприятий.

Отметим, что ресторан "Лесная заимка" знаменит блюдами русской кухни. В его меню присутствуют блюда из дичи: косули, медведя, изюбра, кабана, широко представлены также блюда из морепродуктов.