Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане "Лесная заимка"

Из-за этого на выезде из города образовалась внушительная пробка
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 15:01
Ким Чен Ын и Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Предыстория: 
После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке

Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока. Их обед спровоцировал серьезную пробку на выезде из города, сообщает ИА PrimaMedia.

Глава КНДР прибыл в ресторан в сопровождении охраны. Правоохранители контролируют подъезды к заведению и запрещают проезд и парковку за несколько километров до него. Также полиция находится и непосредственно рядом с рестораном, сообщает РИА Новости.

Помимо губернатора, на встрече присутствуют представители различных местных предприятий.

Отметим, что ресторан "Лесная заимка" знаменит блюдами русской кухни. В его меню присутствуют блюда из дичи: косули, медведя, изюбра, кабана, широко представлены также блюда из морепродуктов.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Город встал: из-за Ким Чен Ына во Владивостоке перекрыли дороги

Ким Чен Ын в городе: где сегодня можно увидеть главу КНДР

Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну ответный визит в КНДР на встрече во Владивостоке

встреча (деловая, личная) дорожные пробки, заторы Кожемяко Олег Николаевич

После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке

13:23

Город встал: из-за Ким Чен Ына во Владивостоке перекрыли дороги

12:23
Алексей Тимченко: САР на острове Русском – точка экономического роста Дальнего Востока
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia