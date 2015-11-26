Ресторан «Дело в мясе» сделал свой день рождения по-настоящему народным праздником

Сэндвича рекордного размера, приготовленного командой Meatmatters, хватило на угощение 500 человек

Чемпионат по колке дров на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia

Известный владивостокский ресторан "Дело в мясе" 27 апреля отметил первую годовщину своей работы. Праздник продолжался целый день и наверняка запомнился горожанам — в нем был и чемпионат по колке дров, и приготовление сэндвича рекордного размера, и конкурсы, и угощение, которого хватило на 500 человек, сообщает ИА PrimaMedia.

Своевременным подарком к годовщине ресторана "Дело в мясе" стало первое место в номинации "Моно-концепт" всероссийской премии "Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана". По словам рестораторов, эта премия — своего рода Оскар в ресторанном мире.

"Нам очень приятно, что именно наши гости, отдавая голоса за нас, дали нам победить. И это невероятный подарок к нашему дню рождения", — написали сотрудники ресторана в Инстаграм-аккаунте заведения.

Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Состязания по колке дров проходили рядом с рестораном, прямо на Светланской – для этого специально огородили площадку. В конкурсе с большим азартом принимали участие мужчины разного возраста и рода занятий. Для победы нужно было расколоть полено на 4 части как можно быстрее, и желающих показать класс набралось более двух десятков. Борьба за главный приз шла не на секунды, а на миллисекунды.

Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 25

– Я – обычный водитель, – рассказал один из участников чемпионата Юрий Сурнин. — Рубить дрова научился еще в детстве. В основном колю зимой, делаю заготовки. А летом, если на шашлыки выбираемся. В интернете узнал, что будет такой конкурс, вот и решил поучаствовать.

Другой участник состязаний, студент Достон Дулабов, признался, что колоть дрова его научил дедушка.

– На даче мы с ним часто занимаемся этим делом, поэтому и решил проверить себя. В основном рублю дрова летом, так как в учебное время нахожусь в городе. Я часто посещаю ресторан "Дело в мясе", предпочитаю говядину, – поделился молодой человек.

Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Многие участники справлялись с поленом за 10 секунд, а разница между 1 и 2 местом составила одна миллисекунда. Победителем стал Константин Чепуштанов, переехавший во Владивосток из поселка Кировский. Он и получил главный сертификат номиналом 10 000 рублей на посещение ресторана. Победитель сообщил, что колка дров для него – с детства привычное дело, а поучаствовать в чемпионате уговорили друзья.

Двое других призеров получили сертификаты номиналом в 3 и 2 тысячи рублей. Нарубленные дрова отправились в ресторан, на них приготовили свинину для праздничного ужина.Кроме колки дров был организован конкурс "на удержание" цельных вяленых свиных окороков — того самого хамона, название которого за последние годы стало символом недоступной европейской гастрономической роскоши.

— Для нас очень важно, что люди участвуют в соревнованиях с азартом. Приятно, что участники поддерживали друг друга. Получился настоящий задорный праздник! – говорит Алена Савченко, бренд-маркетолог ресторана.

Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Чемпионат по колке дров на Светланской в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Вторым этапом праздника стало приготовление самого большого в России сэндвича с рваной свининой. Гигантский "четырехэтажный" бутерброд с мясом, огурцами и соусом оказался длиной почти в размах рук, а высотой был таков, что откусить его стало довольно сложным делом. Для фиксации рекорда был приглашен специальный эксперт. После торжественного оформления сертификата на самый большой российский сэндвич произведение кулинарного искусства нарезали на кусочки и стали раздавать угощение всем желающим. Вдоль Светланской немедленно выстроилась длинная очередь от мала до велика — в итоге команде ресторана удалось угостить более 500 человек.

Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia Приготовление рекордного сэндвича в честь годовщины ресторана "Дело в мясе". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 27

После 20 часов день рождения ресторана продолжила вечерняя программа с экстремальной подачей новых блюд, подарком от барменов, ведущими и праздничным тортом.

Напомним, ресторан "Дело в мясе" продвигает во Владивостоке культуру BBQ (барбекю). Мясо здесь не жарят, а коптят в духовом шкафу — смокере. Все сотрудники ресторана отлично разбираются в разных способах приготовления мяса и любят свое дело. Шеф-повар Алексей Иванов регулярно стажируется в США, он один из немногих профессионалов России, который готовит в смокере не только грудинку, ребра и колбасы, но и многое другое: от овощей до десерта.