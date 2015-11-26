Мэрия Владивостока прокомментировала ночное обрушение на Ладыгина

По версии властей, с подпорной стеной ничего не произошло
#обрушительныйциклон
Происшествия 10:20
Предыстория: 
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К этому часу редакция ИА PrimaMedia получила комментарий городской администрации по факту обрушения на Ладыгина, 11. По информации пресс-службы, "рухнула не стена".

"Это – конструкция из бетонных блоков. Подпорная стена стоит, с ней ничего не произошло. Но этот участок приняли в муниципальную собственность, и сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капремонт – именно этого участка, который обрушился", — пояснила начальник управления по работе со СМИ Валентина Козлова.

Поздно вечером 27 мая рухнувшая бетонная конструкция погребла под собой несколько автомобилей. Обошлось без человеческих жертв, но сейчас владельцы машин подсчитывают ущерб. Кроме того, горожане вновь заговорили о ветхости подпорных стен во Владивостоке.

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