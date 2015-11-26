Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДПТ под Уссурийском - полиция

Все документы водителя и перевозчика соответствовали установленным требованиям
#Крушение автобуса
Происшествия 21:10
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДПТ под Уссурийском - полиция. Фото: предоставлено очевидцами
Предыстория: 
Шесть пострадавших в ДТП китайских туристов находятся в тяжелом состоянии

В Приморье следователем отдела полиции проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом на трассе под Уссурийском. Водитель совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. По факту происшествия следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ИА PrimaMedia со сслылкой на пресс-службу УМВД.

Ранее (в 15.50 по местному времени) в дежурную часть полиции города Уссурийска поступило сообщение об автоаварии с участием пассажирского автобуса марки Кia Grandbird, двигавшегося в сторону Владивостока (Владивостокское шоссе, 145).

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригады медиков. В мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий автоаварии приняли участие 38 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники.

В результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести. Водителю (жителю Приморья 1961 года рождения) диагностировано сотрясение головного мозга. Все участники автоаварии доставлены в медучреждения. После оказания первой помощи четверо из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщили в Госавтоинспекции Уссурийска, проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье — подробности (ФОТО)

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Губернатор Приморья и замгенкосула КНР прибыли в больницу к туристам, пострадавшим в ДТП

20:40

Шесть пострадавших в ДТП китайских туристов находятся в тяжелом состоянии

17:55
Банк "Открытие" стал победителем конкурса "Лучшая банковская программа для МСП – 2019"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia