Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются на Родину

Сейчас основная группа выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Пограничный, где перейдут границу
#Крушение автобуса
Происшествия 11:05
ДТП с автобусом. Фото: Игорь Крутоус
Предыстория: 
В Приморье взят под стражу водитель автобуса, в ДТП с которым погибли китайские туристы

Попавшие в ДТП с автобусом в Приморье китайские туристы решили не продолжать тур, а вернуться в КНР. Сейчас основная группа выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Пограничный, где перейдут границу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

"Границу будут проходить в Пограничном. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур", — рассказали в пресс-службе.

Сейчас также решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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