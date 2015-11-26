Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются на Родину

Сейчас основная группа выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Пограничный, где перейдут границу

ДТП с автобусом. Фото: Игорь Крутоус

Попавшие в ДТП с автобусом в Приморье китайские туристы решили не продолжать тур, а вернуться в КНР. Сейчас основная группа выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Пограничный, где перейдут границу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

"Границу будут проходить в Пограничном. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур", — рассказали в пресс-службе.

Сейчас также решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туриста. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.