Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье

Из-за нарушения правил безопасности погибло несколько членов экипажа
Общество 12:32
Взрыв на танкере прогремел в 8.30 в субботу 2 ноября. Фото: предоставлено редакции жителями Находки
На утренний взрыв российского танкера "Залив Америка" в Находке уже отреагировал Следственный комитет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia. 
 
"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По версии следствия, в заливе Находка, возле мыса Астафьева, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось", — рассказала корр. редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева. 
 
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев ЧП, изучают техническую документацию на судно. Также в рамках расследования назначены судебные экспертизы. 
 
По официальной информации к этому часу, два члена экипажа танкера погибли, и еще одного ищут. 
 
Обновление в 12.40
 
Как рассказали ИА PrimaMedia в Находкинском поисково-спасательном отряде, уже обнаружен труп третьего члена экипажа, который оказался за бортом в результате взрыва. Сотрудников отряда, у которых большой опыт подводных работ, вызвали на подмогу — достать погибшего.   
 
Обновление в 13.04
 
Очевидцы сообщают, что разлива топлива на месте ЧП нет, так как танки были пустыми. Пожара тоже не было — лишь небольшое воспламенение.
 
По информации компании-судовладельца, ООО "Наяда", танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Он подходит для перевозки любого вида нефтепродуктов.

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На танкере "Залив Америка" в Приморье произошел взрыв

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  ЧП чрезвычайное происшествие, происшествие

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