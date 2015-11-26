Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье

Из-за нарушения правил безопасности погибло несколько членов экипажа

Взрыв на танкере прогремел в 8.30 в субботу 2 ноября. Фото: предоставлено редакции жителями Находки

На утренний взрыв российского танкера "Залив Америка" в Находке уже отреагировал Следственный комитет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По версии следствия, в заливе Находка, возле мыса Астафьева, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось", — рассказала корр. редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев ЧП, изучают техническую документацию на судно. Также в рамках расследования назначены судебные экспертизы.

По официальной информации к этому часу, два члена экипажа танкера погибли, и еще одного ищут.

Обновление в 12.40

Как рассказали ИА PrimaMedia в Находкинском поисково-спасательном отряде, уже обнаружен труп третьего члена экипажа, который оказался за бортом в результате взрыва. Сотрудников отряда, у которых большой опыт подводных работ, вызвали на подмогу — достать погибшего.

Обновление в 13.04

Очевидцы сообщают, что разлива топлива на месте ЧП нет, так как танки были пустыми. Пожара тоже не было — лишь небольшое воспламенение.

По информации компании-судовладельца, ООО "Наяда", танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Он подходит для перевозки любого вида нефтепродуктов.