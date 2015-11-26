Из-за приезда Ким Чен Ына во Владивостоке изменят движение автобусов

Новая схема будет действовать три часа, с 16.00 до 19.00 (КАРТА)

Автобусы. Фото: ИА PrimaMedia

Схема движения нескольких автобусных маршрутов в центре Владивостока изменится 24 апреля, когда в город приедет лидер КНДР Ким Чен Ын. Изменения будут действовать три часа, с 16.00 до 19.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт мэрии города.



Схема движения. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, которые следуют до остановки "Маяк", в этот промежуток времени будут сворачивать на Семеновской направо и направляться до стадиона "Динамо". Затем поворачивать налево и следовать по улицам Набережной, 1-й Морской, Бестужева и далее по маршруту.

Автобусы, следующие от остановки "Маяк", на улице Посьетской будут поворачивать налево на 1-ю Морскую. Затем двигаться по Тигровой, Пограничной, Семеновской и далее по маршруту.



Схема движения. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Изменения коснутся и маршрутов, конечной остановкой которых является "Железнодорожный вокзал". Автобусы этих маршрутов на улице Алеутской будут поворачивать на Светланскую и двигаться в обратном направлении.

Напомним, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.

25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.