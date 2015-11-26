Истребители ТОФ закрыли небо над Владивостоком перед приездом Ким Чен Ына (ВИДЕО)

Также по центральным улицам перекрыто движение

Истребители ТОФ закрыли небо над Владивостоком перед приездом Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia

Истребители ТОФ закрыли небо над Владивостоком перед приездом лидера КНДР Ким Чен Ына на ж/д вокзал приморской столицы, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что до приезда лидера КНДР Ким Чен Ына на ж/д вокзал Владивостока перекрыто движение для автомобилей по центральным улицам приморской столицы, а также на Русском острове и ряде участков.

По информации ИА PrimaMedia, Ким Чен Ын приедет во Владивосток в 17.20. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

Отметим, что десятки журналистов с самого утра караулят приезд председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока. Большинство из них расположились на возвышенностях: у памятника Ленину и у входа в магазин "Домотехника".