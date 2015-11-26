В ДТП с туристическим автобусом пострадали 19 человек – УМВД Приморья

Все получившие травмы китайские туристы госпитализированы

ДТП с автобусом. Фото: Instagram vl_gazeta

Полиция проводит проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, где погибли двое человек и пострадали 19. Все получившие травмы китайские туристы госпитализированы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, двигавшегося в сторону Владивостока, произошло на 665 км автодороги Хабаровск-Владивосток.

По неустановленным причинам водитель совершил съезд с проезжей части в кювет, автобус опрокинулся на бок.

По предварительной информации, в результате ДТП двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС.