Власти Приморья окажут помощь в отправке тел китайских туристов на Родину

Всех ехавших в автобусе разместили в больницах и гостиницах

ДТП с автобусом. Фото: скриншот с видео

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск и пообещал, что власти окажут помощь в скорейшей отправке на Родину тел китайских туристов, сообщили ИА PrimaMedia в краевой администрации.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину. На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города. Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах – им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину", — сказал Олег Кожемяко.

Напомним, что сегодня недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 45 китайских туристов. Двое в результате аварии погибли, еще 19 человек пострадали.