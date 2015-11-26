В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами: двое погибших (ВИДЕО)

На месте происшествия работает бригада ДПС ГИБДД Приморья
#Крушение автобуса
Происшествия 16:20
В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами: двое погибших. Фото: Instagram vl_gazeta

Серьезное ДТП с участием туристического автобуса компании "Диалог народов" произошло в Уссурийске Приморского края днем во вторник, 28 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

ЧП случилось в черте города, между районом Семи ветров и микрорайоном Южный. Автобус рухнул вниз с дамбы, отмечают очевидцы.

Как рассказали корр. агентства в турфирме "Диалог народов", автобус, попавший в аварию в Уссурийске, передвигался из Китая (пункт пропуска Полтавка) во Владивосток. В нем находились китайские туристы. На место происшествия выехали директор компании и его заместитель.

Как сообщил корр. агентства источник в "скорой помощи", на место аварии направлено пять карет "неотложки".

Также стало известно, что на место ЧП отправился заместитель директора департамента туризма администрации Приморского края Владимир Щур.

По предварительной информации, в результате ДТП двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС.

Администрация Приморского края уточняет, что в ДТП в Уссурийске погибли два туриста из КНР, а не водитель.

"Водитель — россиянин, жив. Погибли двое туристов — граждан Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо", — сказал представитель краевой администрации.

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