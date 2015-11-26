Губернатор Приморья и замгенкосула КНР прибыли в больницу к туристам, пострадавшим в ДТП

Глава региона пообщался с медиками и водителем (ФОТО)
#Крушение автобуса
Происшествия 20:40
Губернатор Приморья пообщался с китайскими туристами, попавшими в больницу Уссурийска. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Шесть пострадавших в ДТП китайских туристов находятся в тяжелом состоянии

Губернатор Приморья Олег Кожемяко экстренно отправился в больницу Уссурийска, в которую после ДТП были отправлены пострадавшие китайские туристы. Глава региона посетил медицинское учреждение в сопровождении заместителя генерального консула КНР во Владивостоке господина Ван Сюечунь, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы с заместителем генерального консула КНР Ван Сюечунь посетили городскую больницу, где находятся пострадавшие после аварии граждане Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Мы хотели бы сказать, что всем оказана необходимая медицинская помощь, проведено глубокое исследование на компьютерном томографе. Один пациент находится в реанимационной палате. По сообщениям врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает. Остальные находятся в травматологическом отделении, где им также оказывается вся необходимая медицинская помощь и они будут находиться в больнице столько времени сколько потребуется — кому-то нужно будет несколько дней, кому-то чуть подольше", — прокомментировал Олег Кожемяко.

Он добавил, что сейчас китайская сторона по согласованию с иностранными туристами будет принимать решение о том, продолжат ли граждане КНР свое пребывание в Приморье или отправятся домой.

"Я хочу выразить свою благодарность. Мы заметили, что очень оперативно работали и губернатор Олег Кожемяко и представители краевой администрации. Мы как Генконсульство вместе с администрацией края готовы работать и оказывать содействие нашим китайским туристам", — прокомментировал господин Ван Сюечунь.

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Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо прямо во время движения.

Напомним, что сегодня недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 45 китайских туристов. Двое в результате аварии погибли, еще 19 человек пострадали. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. Ведутся следственные мероприятия.

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Китайские туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

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